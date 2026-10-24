Завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Текстильщик» уступил «Сочи» со счетом 1:3.

Хозяева поля открыли счет уже на 8-й минуте благодаря точному удару нападающего Александра Помалюка. Гости отыгрались спустя пять минут усилиями полузащитника Михаила Игнатова. Ключевой отрезок поединка произошел во втором тайме. На 61-й минуте Помалюк не смог реализовать пенальти, а уже через две минуты Игнатов оформил дубль и вывел южан вперед. Окончательный результат на 67-й минуте установил форвард гостей Захар Фёдоров, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Статистика матча 1 Удары в створ 3 48% Владение мячом 52% 3 Угловые удары 3

Победа позволила «Сочи» набрать 32 очка и укрепить положение на второй строчке турнирной таблицы с отрывом в четыре балла от третьего места. Ивановский «Текстильщик» с 10 очками в активе замыкает таблицу чемпионата, располагаясь на 18-м месте.