«Арсенал» набрал 21 балл и сравнялся с «Манчестер Сити» по набранным очкам, но занимает второе место по дополнительным показателям. «Эвертон» с 10 баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице.

На 7-й минуте Эзри Конса вывел вперед «канониров». На 69-й минуте Габриэль удвоил преимущество хозяев.

«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.

2.55

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