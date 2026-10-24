«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.
На 7-й минуте Эзри Конса вывел вперед «канониров». На 69-й минуте Габриэль удвоил преимущество хозяев.
Результат матча
АрсеналЛондон2:0ЭвертонЛиверпуль
1:0 Эзри Конса 7' 2:0 Габриэль Магальяйнс 68'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори 68'), Деклан Райс (Мартин Субименди 80'), Микель Мерино (Бруно Гимарайнс 68'), Мартин Эдегор, Эберечи Эзе (Макс Дауман 80'), Чуквунонсо Мадуэке, Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 68')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко (Хейден Хакни 74'), Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 86'), Бреннан Джонсон (Тайлер Диблинг 72'), Джеймс Гарнер, Харрисон Армстронг, Мерлин Рёль, Тьерно Барри, Тирик Джордж, Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Майлс Льюис-Скелли 58' — Виталий Миколенко 45+2', Джеймс Гарнер 66', Джеймс Тарковски 79'
«Арсенал» набрал 21 балл и сравнялся с «Манчестер Сити» по набранным очкам, но занимает второе место по дополнительным показателям. «Эвертон» с 10 баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице.