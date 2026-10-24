«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:0.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал» globallookpress.com

На 7-й минуте Эзри Конса вывел вперед «канониров». На 69-й минуте Габриэль удвоил преимущество хозяев.

Результат матча

АрсеналЛондонАрсенал2:0ЭвертонЭвертонЛиверпуль
1:0 Эзри Конса 7' 2:0 Габриэль Магальяйнс 68'
Арсенал:  Дэвид Райа,  Бен Уайт,  Эзри Конса,  Габриэль Магальяйнс,  Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори 68'),  Деклан Райс (Мартин Субименди 80'),  Микель Мерино (Бруно Гимарайнс 68'),  Мартин Эдегор,  Эберечи Эзе (Макс Дауман 80'),  Чуквунонсо Мадуэке,  Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 68')
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко (Хейден Хакни 74'),  Джеймс Тарковски,  Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 86'),  Бреннан Джонсон (Тайлер Диблинг 72'),  Джеймс Гарнер,  Харрисон Армстронг,  Мерлин Рёль,  Тьерно Барри,  Тирик Джордж,  Jake O'Brien
Жёлтые карточки:  Майлс Льюис-Скелли 58'  —  Виталий Миколенко 45+2',  Джеймс Гарнер 66',  Джеймс Тарковски 79'

«Арсенал» набрал 21 балл и сравнялся с «Манчестер Сити» по набранным очкам, но занимает второе место по дополнительным показателям. «Эвертон» с 10 баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице.