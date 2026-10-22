В матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы « Ювентус » и « Ренн » сыграли вничью 2:2.
На голы Зеки Челика и Ника Вольтемаде гости ответили точными ударами Мусы Тамари и Булайе Диа.
Результат матча
ЮнионБрюссель4:0Хапоэль Б-ШБеэр-Шева
1:0 Рауль Флоруч 45+1' пен. 2:0 Гильерме Смит 61' 3:0 Дилан Акино 77' 4:0 Гильерме Смит 81'
Юнион: Эрве Коффи, Луи Патрис, Бесфорт Зенели, Камил ван де Перре, Дариус Олару (Дилан Акино 30'), Гильерме Смит, Релебохиле Мофокенг, Nikki Havenaar, Massire Sylla (Дензел де Руве 79'), Nohim Chibani (Daniel Tshilanda 79'), Mateo Biondic (Рауль Флоруч 14')
Хапоэль Б-Ш: Офир Марсиано, Miguel Vitor (Adrian Ugarriza 66'), Аманква Форсон (Mohammad Kanaan 66'), Элиэль Перец, Zahi Ahmed, Igor Zlatanovic (Матан Балтакса 66'), Javon East, Niv Yehoshua, Pedro Miguel Santos Amador, Itay Rotman, Guy Mizrahi
Жёлтые карточки: Nohim Chibani 20', Камил ван де Перре 72' — Niv Yehoshua 25', Zahi Ahmed 45+6', Miguel Vitor 58'
«Ювентус» набрал 7 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Лиги Европы, «Ренн» с 5 баллами идет 13-м.
В параллельной встрече « Юнион Сент-Жиллуаз » в родных стенах разгромил « Хапоэль » со счетом 4:0.
Забитыми мячами отличились Рауль Флоруч, Гильерме Смит (дважды) и Дилан Акиньо.
«Юнион» набрал 7 очков и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице, «Хапоэль» (1) — 27-й.