В матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы « Ювентус » и « Ренн » сыграли вничью 2:2.

На голы Зеки Челика и Ника Вольтемаде гости ответили точными ударами Мусы Тамари и Булайе Диа.

Результат матча

Юнион Брюссель 4:0 Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева

1:0 Рауль Флоруч 45+1' пен. 2:0 Гильерме Смит 61' 3:0 Дилан Акино 77' 4:0 Гильерме Смит 81'

Юнион: Эрве Коффи, Луи Патрис, Бесфорт Зенели, Камил ван де Перре, Дариус Олару ( Дилан Акино 30' ), Гильерме Смит, Релебохиле Мофокенг, Nikki Havenaar, Massire Sylla ( Дензел де Руве 79' ), Nohim Chibani ( Daniel Tshilanda 79' ), Mateo Biondic ( Рауль Флоруч 14' )

Хапоэль Б-Ш: Офир Марсиано, Miguel Vitor ( Adrian Ugarriza 66' ), Аманква Форсон ( Mohammad Kanaan 66' ), Элиэль Перец, Zahi Ahmed, Igor Zlatanovic ( Матан Балтакса 66' ), Javon East, Niv Yehoshua, Pedro Miguel Santos Amador, Itay Rotman, Guy Mizrahi

Жёлтые карточки: Nohim Chibani 20', Камил ван де Перре 72' — Niv Yehoshua 25', Zahi Ahmed 45+6', Miguel Vitor 58'