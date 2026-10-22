«Норшеланн» и софийский ЦСКА не выявили победителя — 2:2.
На 8-й минуте Леандро Годой вывел гостей вперед, а мяч Ибрагима Аделя на 55-й минуте сравнял счет, а затем он же оформил дубль на 67-й минуте. На 88-й минуте Годой забил второй мяч в ворота датской команды и спас болгарский коллектив от поражения.
«Норшеланн» играл вдесятером с 76-й минуты после удаления Джастина Янссена.
«Пафос» сыграл вничью с «Ригой» — 1:1.
Гости вышли вперед на 68-й минуте после гола Кайо Феррейры. На 76-й минуте Биель сравнял счет и спас хозяев от поражения.