Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

Мохамед Салах
Мохамед Салах globallookpress.com

«Трабзонспор» дома одержал уверенную победу над «Хартс» — 2:0.

Мохамед Салах открыл счет на 32-й минуте, реализовав пенальти. На 58-й минуте Франкулиньо удвоил преимущество хозяев.

Результат матча

ТрабзонспорТрабзонТрабзонспор2:0ХартсХартсЭдинбург
1:0 Мохамед Салах 32' пен. 2:0 Франкулину 58'
Трабзонспор:  Андре Онана,  Самет Акайдын,  Дженк Озкачар,  Сидни Кабрал,  Батиста Менди (Фабиньо 87'),  Мелих Кабасакал,  Тим Жаболь-Фолькарелли (Вагнер Пина 71'),  Бенджамин Бушуари (Озан Туфан 71'),  Мохамед Салах (Арал Шимшир 71'),  Франкулину,  Noah Saviolo
Хартс:  Бо Рес,  Джеймс Уилсон (Sabah Kerjota 75'),  Джейми Маккарт,  Томас Магнуссон,  Claudio Rafael Soares Braga (Pierre Landry Kabore 90'),  Sabri Guendouz (Джош Макпейк 75'),  Jordi Altena,  Calvin Miller (JJ Williams 75'),  Rogers Mato,  Malachi Fagan-Walcott,  Christian Borchgrevink (Стивен Кингсли 44')
Жёлтые карточки:  Сидни Кабрал 9',  Самет Акайдын 38'  —  Calvin Miller 11',  Christian Borchgrevink 20',  Джош Макпейк 90+1'
Красная карточка:  Сидни Кабрал 90+5' (Трабзонспор)

«Норшеланн» и софийский ЦСКА не выявили победителя — 2:2.

На 8-й минуте Леандро Годой вывел гостей вперед, а мяч Ибрагима Аделя на 55-й минуте сравнял счет, а затем он же оформил дубль на 67-й минуте. На 88-й минуте Годой забил второй мяч в ворота датской команды и спас болгарский коллектив от поражения.

«Норшеланн» играл вдесятером с 76-й минуты после удаления Джастина Янссена.

«Пафос» сыграл вничью с «Ригой» — 1:1.

Гости вышли вперед на 68-й минуте после гола Кайо Феррейры. На 76-й минуте Биель сравнял счет и спас хозяев от поражения.