Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Трабзонспор» дома одержал уверенную победу над «Хартс» — 2:0.

Мохамед Салах открыл счет на 32-й минуте, реализовав пенальти. На 58-й минуте Франкулиньо удвоил преимущество хозяев.

Результат матча Трабзонспор Трабзон 2:0 Хартс Эдинбург 1:0 Мохамед Салах 32' пен. 2:0 Франкулину 58' Трабзонспор: Андре Онана, Самет Акайдын, Дженк Озкачар, Сидни Кабрал, Батиста Менди ( Фабиньо 87' ), Мелих Кабасакал, Тим Жаболь-Фолькарелли ( Вагнер Пина 71' ), Бенджамин Бушуари ( Озан Туфан 71' ), Мохамед Салах ( Арал Шимшир 71' ), Франкулину, Noah Saviolo Хартс: Бо Рес, Джеймс Уилсон ( Sabah Kerjota 75' ), Джейми Маккарт, Томас Магнуссон, Claudio Rafael Soares Braga ( Pierre Landry Kabore 90' ), Sabri Guendouz ( Джош Макпейк 75' ), Jordi Altena, Calvin Miller ( JJ Williams 75' ), Rogers Mato, Malachi Fagan-Walcott, Christian Borchgrevink ( Стивен Кингсли 44' ) Жёлтые карточки: Сидни Кабрал 9', Самет Акайдын 38' — Calvin Miller 11', Christian Borchgrevink 20', Джош Макпейк 90+1' Красная карточка: Сидни Кабрал 90+5' (Трабзонспор)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 4 Удары мимо 6 61 Владение мячом 39 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 12 Фолы 15

«Норшеланн» и софийский ЦСКА не выявили победителя — 2:2.

На 8-й минуте Леандро Годой вывел гостей вперед, а мяч Ибрагима Аделя на 55-й минуте сравнял счет, а затем он же оформил дубль на 67-й минуте. На 88-й минуте Годой забил второй мяч в ворота датской команды и спас болгарский коллектив от поражения.

«Норшеланн» играл вдесятером с 76-й минуты после удаления Джастина Янссена.

«Пафос» сыграл вничью с «Ригой» — 1:1.

Гости вышли вперед на 68-й минуте после гола Кайо Феррейры. На 76-й минуте Биель сравнял счет и спас хозяев от поражения.