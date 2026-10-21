В следующем туре «Бетис» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» 4 ноября, а «Фейенорд» днём ранее примет «Интер».

Автором единственного гола на 59‑й минуте с пенальти стал опытный полузащитник Иско.

Испанский «Бетис» в напряжённом матче в рамках 3‑го тура общего этапа Лиги чемпионов переиграл голландский «Фейенорд» со счётом 1:0.

2.05

Прогнозы•Завтра 22:00 «Алавес» — «Малага». Прогноз и ставка «Малага» не даст себя в обиду

Футбол• Сегодня 11:53 Обратная сторона «Золотого мяча»: инсайды, бойкоты и тайны главной футбольной премии

Футбол• Сегодня 02:22 «Реал» разгромил «Лейпциг» перед класико: Куртуа спасал, Гюлер снова блистал

Футбол• Сегодня 01:55 Кейн снова забил «Арсеналу», но Райс ответил в концовке: лондонцы вытащили ничью в Мюнхене

Футбол• Вчера 23:57 «Интер» — «Шахтер»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 14:07 АПЛ соблазнов: «Сити» сжульничал, но так создана лига

Футбол• Сегодня 08:25 Вратарям тут не место: почему «Золотой мяч» достается полевым игрокам

Футбол• Вчера 11:41 Худший старт за 40 лет: кто может заменить Каррика в «Манчестер Юнайтед»

Футбол• Вчера 08:35 Окольными путями: аукнется ли подделка тренерской лицензии звездным латиноамериканцам?

Футбол• 20/10/2026 08:20 Как спасти сезон «МЮ»: Фернандеш должен сесть в запас

Выбор читателей

Футбол• 15/10/2026 10:59 Европейская Саудовская Аравия: как турецкие гранды взорвали рынок трансферами Салаха, Леау и Гринвуда — и чем это грозит

Футбол• 20/10/2026 11:04 Рейтинг силы ЛЧ: 10 главных претендентов на победу перед топ-матчами 3-го тура

Футбол• Вчера 02:12 Абсолютный блокбастер в Париже! «ПСЖ» не отдал «Барсе» корону лучшей команды Европы

Футбол• 16/10/2026 11:40 Конте в «МЮ», Симеоне в «Арсенале», а Уокер в «Ман Сити»: сеанс безответственных предсказаний о будущем тренеров АПЛ

Футбол• 18/10/2026 19:49 «Динамо» — лидер РПЛ! Тороп ошибся, а Фернандес и Окишор добили ЦСКА

Самое интересное

Футбол• 22/06/2026 03:06 «Все делают это»: Как на ЧМ-2026 противодействуют шпионажу

Футбол• 21/06/2026 22:25 Первый среди равных. Действительно ли судьи прощают Месси?

Футбол• 21/06/2026 03:20 Новый «Реал»: Моуринью рулит строительством команды-победителя

Футбол• 18/06/2026 11:21 Блеклая тень: почему Роналду больше не место в основе сборной Португалии