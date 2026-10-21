Испанский «Бетис» в напряжённом матче в рамках 3‑го тура общего этапа Лиги чемпионов переиграл голландский «Фейенорд» со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 59‑й минуте с пенальти стал опытный полузащитник Иско.
Результат матча
БетисСевилья1:0ФейеноордРоттердам
1:0 Иско 59' пен.
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин (Анхель Ортис 82'), Марк Бартра, Натан, Фран Гарсия, Пабло Форнальс (Родриго Рикельме 63'), Марк Рока, Иско (Нельсон Деосса 79'), Антони (Даниель Себальос 63'), Абде Эззальзули, Трой Пэрротт (Джовани Ло Чельсо 79')
Фейеноорд: Тьярк Эрнст, Хави Лопес, Мика Мармоль, Йерри Юсте Ст. (Гуассу Диарра 79'), Дживайро Рид, Лучано Валенте (Сем Стейн 82'), Уссама Таргаллин (Tobias Van Den Elshout 90'), Шарль Ванхаутте (Цуёси Ватанабэ 79'), Гейвай Зехиел, Начо Ферри, Анис Хадж-Мусса
Жёлтые карточки: Родриго Рикельме 86' — Мика Мармоль 14', Шарль Ванхаутте 52'
В следующем туре «Бетис» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» 4 ноября, а «Фейенорд» днём ранее примет «Интер».