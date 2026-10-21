Английская «Астон Вилла» не оставила шансов норвежскому «Викингу» в матче третьего тура Лиги чемпионов, переиграв его со счётом 3:1.
Главным героем стал полузащитник Росс Баркли, оформивший дубль: оба мяча он забил с пенальти на 23‑й и 37‑й минутах.
Третий мяч в ворота «Викинга» был забит в результате автогола Хенрика Хеггейма на 62‑й минуте.
Гости смогли забить лишь гол престижа на 84-й минуте после точного удара нападающего Петера Кристансена.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем3:1ВикингСтавангер
1:0 Росс Баркли 23' 2:0 Эмилиано Буэндия 37' пен. 2:1 Peter Christiansen 85'
Астон Вилла: Дзион Судзуки, Виктор Линделёф, Пау Торрес, Тайрон Мингс, Жуан Гомес (Мэтти Кэш 70'), Джон МакГинн, Росс Баркли (Леон Горецка 70'), Эмилиано Буэндия, Алисон Эдвард (George Hemmings 75'), Ибраим Мбайе (Алехандро Гарначо 73'), Николас Джексон (Тэмми Абрахам 70')
Викинг: Хенрик Хеггхейм, Йеспер Даланн (Amin Cosic 75'), Златко Трипич (Vetle Auklend 75'), Кристоффер Аскильдсен, Джо Белл, Джанни Стенснесс, Эрик Ботхейм (Henrik Bjordal 63'), Peter Christiansen, Tobias Moi (Simen Kvia-Egeskog 63'), Herman Johan Haugen (Essien Bassey 86'), Arild Ostbo
«Астон Вилла» захватила лидерство в Лиге чемпионов с 9 очками, а «Викинг» уступил во всех трёх встречах.