Английская «Астон Вилла» не оставила шансов норвежскому «Викингу» в матче третьего тура Лиги чемпионов, переиграв его со счётом 3:1.

Росс Баркли globallookpress.com

Главным героем стал полузащитник Росс Баркли, оформивший дубль: оба мяча он забил с пенальти на 23‑й и 37‑й минутах.

Третий мяч в ворота «Викинга» был забит в результате автогола Хенрика Хеггейма на 62‑й минуте.

Гости смогли забить лишь гол престижа на 84-й минуте после точного удара нападающего Петера Кристансена.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 3:1 Викинг Ставангер 1:0 Росс Баркли 23' 2:0 Эмилиано Буэндия 37' пен. 2:1 Peter Christiansen 85' Астон Вилла: Дзион Судзуки, Виктор Линделёф, Пау Торрес, Тайрон Мингс, Жуан Гомес ( Мэтти Кэш 70' ), Джон МакГинн, Росс Баркли ( Леон Горецка 70' ), Эмилиано Буэндия, Алисон Эдвард ( George Hemmings 75' ), Ибраим Мбайе ( Алехандро Гарначо 73' ), Николас Джексон ( Тэмми Абрахам 70' ) Викинг: Хенрик Хеггхейм, Йеспер Даланн ( Amin Cosic 75' ), Златко Трипич ( Vetle Auklend 75' ), Кристоффер Аскильдсен, Джо Белл, Джанни Стенснесс, Эрик Ботхейм ( Henrik Bjordal 63' ), Peter Christiansen, Tobias Moi ( Simen Kvia-Egeskog 63' ), Herman Johan Haugen ( Essien Bassey 86' ), Arild Ostbo

Статистика матча 10 Удары в створ 3 7 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 8 Угловые удары 6 2 Офсайды 3 7 Фолы 14

«Астон Вилла» захватила лидерство в Лиге чемпионов с 9 очками, а «Викинг» уступил во всех трёх встречах.