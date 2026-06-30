Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Магомед Оздоев globallookpress.com

«Спасибо, Магомед! Для нас было огромным удовольствием пройти этот путь вместе.

Спасибо, Маго, за твой вклад и за те яркие моменты, которые мы пережили! Желаем тебе всего наилучшего», — сказано в сообщении греческого клуба.

Напомним, что Оздоев пополнил состав ПАОКа в 2023-м году. За это время хавбек принял участие в 141 матче «орлов», в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.