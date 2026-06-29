Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в ближайшее время может покинуть испанский клуб и вернуться в чемпионат России.

Арсен Захарян globallookpress.com

Как сообщает Armenie Football, 23-летний хавбек близок к переходу в «Краснодар». По информации источника, сделка может быть оформлена уже в ближайшие несколько недель.

При этом действующий контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до июня 2029 года. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается примерно в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Арсен Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.