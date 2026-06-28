Петербургский «Зенит» готов заплатить 30 млн евро за трансфер форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, информирует Sport Baza.
По данным источника, «бело‑голубые» взяли паузу, чтобы проанализировать это солидное предложение и обсудить ситуацию с самим нападающим.
Известно, что в контракте Тюкавина прописана клаузула в размере 20 млн евро — она действует для иностранных клубов. При этом ранее «Динамо» уже отклонило предложение о трансфере игрока за 25 млн евро.
В минувшем сезоне Тюкавин провёл в РПЛ 22 матча, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.