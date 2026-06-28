Петербургский «Зенит» готов заплатить 30 млн евро за трансфер форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, информирует Sport Baza.

Константин Тюкавин globallookpress.com

По данным источника, «бело‑голубые» взяли паузу, чтобы проанализировать это солидное предложение и обсудить ситуацию с самим нападающим.

Известно, что в контракте Тюкавина прописана клаузула в размере 20 млн евро — она действует для иностранных клубов. При этом ранее «Динамо» уже отклонило предложение о трансфере игрока за 25 млн евро.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл в РПЛ 22 матча, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.