Мадридский «Атлетико» вплотную приблизился к оформлению трансфера полузащитника французского «ПСЖ» Ли Кан Ина в текущее летнее трансферное окно.

Ли Кан Ин globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский и французский клубы серьезно продвинулись в переговорном процессе, а сам 25-летний южнокорейский хавбек еще несколько дней назад полностью согласовал условия личного контракта с «матрасниками». Футболист выступает за парижан с июля 2023 года, а его действующее трудовое соглашение с чемпионами Франции рассчитано до лета 2028 года.

Потенциальный переход игрока, чья рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро, подкреплен его стабильным выступлением в минувшем сезоне, где он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.