Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, какое впечатление на него пока производит центральный защитник Кевин Андраде, перешедший из калининградской «Балтики», а также как проходит подготовка к новому сезону.

Кевин Андраде globallookpress.com

«Пока Андраде, как и все игроки, набирает форму. Но ещё по выступлениям за "Балтику" было видно, что это качественный, достаточно быстрый футболист. Надеюсь, он нам поможет. Пока выглядит очень прилично.

Все ребята хорошо работают, стараются — каждый, исходя из своего личного состояния. С другой стороны, не думаю, что этот матч может служить лакмусовой бумажкой с точки зрения того, смогут ли они в следующих матчах помогать команде. Сейчас идёт работа, впереди нас ждут интересные матчи — будем смотреть и анализировать. А уже ближе к первому официальному матчу будем определяться с составом и теми, кто начнёт новый сезон.

Барриос с Венделом занимаются пока по индивидуальной программе. Скоро они начнут тренироваться в общей группе. При определённой ситуации оба смогут сыграть уже в следующем матче. А потом — Глушенков, Дивеев, Адамов, а также Дркушич и Алип: последние двое приедут чуть позже», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В товарищеской игре с «Ленинградцем» (4:0) Кевин Андраде вышел в стартовом составе и сыграл 45 минут. Он заключил с «Зенитом» контракт на пять лет.