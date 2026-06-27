Бывший капитан сборной Александр Мостовой высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег. Я говорил в шутку, что, если поедет в Саудовскую Аравию, пусть меня возьмёт.

Если бы он хотел в Европу, давно бы уже уехал, но он не уезжал почему‑то. Приедет туда, заработает — вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение.

Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное. В Европу вряд ли оттуда поедет», — сказал Мостовой в интервью ТАСС.

Сегодня, 27 июня, появилась информация, что саудовский клуб и «Краснодар» согласовали трансфер капитана «быков» за 25 млн евро.