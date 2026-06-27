Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о задачах команды на следующий сезон РПЛ.

Ахмед Айдамирова globallookpress.com

«Устроит — быть чемпионами. А цель — радовать болельщиков, в каждой игре стремится побеждать. Быть выше, чем мы были в прошлом году.

Предложения по Черчесову? К нам никто не обращался. Он начнет сезон с "Ахматом", у него контракт. Он готовит команду», — приводит слова Айдамирова « Матч ТВ ».

Напомним, что по итогам прошлого сезона российского чемпионата «Ахмат» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.