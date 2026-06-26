Защитник «Балтики» Максим Шнапцев отметил, что после перехода в калининградский клуб успел понять серьезные требования наставника команды Андрея Талалаева.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Балтика» сообщила о трансфере Шнапцева на прошлой неделе. Соглашение с 22‑летним футболистом истекает летом 2030 года.

«Какие первые впечатления от работы с Андреем Талалаевым Требовательный, но справедливый специалист.

Обсудили мою роль на поле, была индивидуальная теория, поговорили о разных моментах игры, где мне нужно прибавлять. Подробности раскрывать не буду», — сказал Шнапцев «Матч ТВ».

Шнапцев ранее защищал цвета «Пари НН». Команда по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ, а «Балтика» финишировала в таблице на шестой строчке.