Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер высказался о будущем в команде российского полузащитника Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук globallookpress.com

«Команда уже вернулась из отпуска. Первый тренировочный день у нас был 16 июня. Алексей находится здесь после того, как ему разрешили пропустить еще несколько дней после выступления за сборную России. Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды», — приводит слова Винклера Sport24.

В прошлом сезоне МЛС 30-летний Миранчук принял участие в 13 матчах, в которых смог забить 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.