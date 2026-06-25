Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в РПЛ.

«Конец сезона подпортил настроение. Допустили ненужные поражения, но играли достойно. Фортуна была не нашей стороне. Однако сезоном в целом доволен.

Ожидания от следующего сезона на фоне завышенных ожиданий со стороны? Точно знаю, что команда будет выходить с мыслями о победе. А по поводу завышенных ожиданий — не знаю, как пойдет. Чем выше, тем лучше. Повторением прошедшего сезона буду доволен», — цитирует Варатынова «Чемпионат».

В минувшем сезоне РПЛ калининградцы заняли шестое место в турнирной таблице, показав наилучший результат за историю выступления команды в элите российского футбола.