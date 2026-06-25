Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Александр Бубнов globallookpress.com

По мнению эксперта, действующие чемпионы мира вполне способны защитить свой титул, однако многое будет зависеть от формы главной звезды команды Лионеля Месси.

Бубнов отметил, что неудачный или не слишком яркий старт на крупных турнирах не всегда говорит о проблемах команды. По его словам, будущие чемпионы мира нередко начинают соревнование осторожно, постепенно набирая ход по ходу турнира.

«Будущие чемпионы всегда начинают неуверенно? Есть такая статистика. Но есть сборная Бразилии, которая на чемпионате мира 1970 года всех клала от начала до конца», — заявил эксперт на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Аргентина на старте мундиаля-2026 пока подтверждает статус одного из главных фаворитов турнира. Команда уверенно выиграла первые два матча группового этапа, обыграв Алжир и Австрию с общим счётом 5:0. При этом все пять голов действующих чемпионов мира записал на свой счёт Лионель Месси.