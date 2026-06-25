Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи попал в сферу интересов столичных ЦСКА и «Локомотива».

Мохамед Аззи globallookpress.com

Как сообщил инсайдер Жозуэ Кассе в социальной сети X, оба московских гранда ведут активное наблюдение за 24-летним алжирским фланговым оборонцем. Аззи присоединился к дагестанскому клубу в феврале 2025 года.

В минувшем сезоне он закрепился в основном составе, отыграв 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года.