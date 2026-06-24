Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия близок к возвращению в российский чемпионат.

Георгий Джикия globallookpress.com

По информации сайта «Сила Спорта», 32-летний защитник успешно прошёл медицинское обследование и уже 24 июня должен подписать контракт с «Локомотивом».

Последним клубом Джикии был турецкий «Антальяспор». По итогам прошлого сезона команда покинула элитный дивизион Турции, после чего защитник принял решение не продолжать выступления во втором по силе чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что футболист и клуб досрочно расторгли контракт, рассчитанный ещё на один сезон.

Ожидается, что в московском «Локомотиве» опытный защитник будет получать чуть более трёх миллионов рублей в месяц, а также бонусы, зависящие от результатов команды и личных показателей.