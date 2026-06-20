Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Как будто пока они не показали всего, на что способны. Чемпионат длинный, они же не собираются вылетать после первых двух игр. У них хороший состав, много хороших футболистов. В матче против Гаити вышел Кунья и забил два мяча, есть еще ребята, которые могут усилить игру. Бразилия будет в финальных стадиях турнира! Они забили Гаити три, но могли забить еще три.

Мы пока не знаем, кто выйдет с какого места и на кого попадет. Для меня бразильцы в числе фаворитов этого турнира», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Бразилии сначала сыграла вничью с Марокко (1:1), а затем победила Гаити (3:0). Бразильцы с 4 очками в активе занимают первое место в турнирной таблице своей группы.