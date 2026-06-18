Хавбек сборной ДР Конго Нгалайель Мукау прокомментировал игру против Португалии (1:1) на ЧМ‑2026 и рассказал, стояла ли задача играть персонально против Криштиану Роналду.

Нгалайель Мукау globallookpress.com

«Честно говоря, у нас не было плана против него, потому что мы знаем, что он уже не такой, как раньше. Но он всё равно один из величайших игроков, я его очень уважаю», — цитирует футболиста TNT Sports.

Во втором туре ДР Конго сыграет с Колумбией 24 июня, а Португалия встретится на день раньше с Узбекистаном. 41‑летний Роналду в первом туре не совершил результативных действий.