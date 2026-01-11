11 января на «Фраттон Парк» состоится поединок первого раунда Кубка Англии, в котором «Портсмут» примет «Арсенал». Старт встречи в 17:00 мск.
«Портсмут» неплохо провел вторую половину декабря, добыв 8 очков в 4 матчах Чемпионшипа. Однако беспроигрышная серия команды была прервана громким поражением от «Бристоль Сити» (0:5).
«Арсенал» свою беспроигрышную серию продолжает. Она насчитывает 8 матчей. 8 января подопечные Артеты сыграли последний поединок, в котором они добились лишь нулевой ничьи с «Ливерпулем».
Хозяева неплохо играют дома. Большую часть очков они набирают именно на «Фраттон Парк». «Арсенал» же выиграл 3 последних выездных поединка и не против пойти на четвертый заход. Удастся ли «Помпеям» выстоять перед натиском «канониров»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Котировки букмекеров такие: 17.5 и 1.15 на победу в основное время, 8.50 и 1.07 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Арсенала» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Портсмут» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.