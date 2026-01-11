11 января на «Фраттон Парк» состоится поединок первого раунда Кубка Англии, в котором «Портсмут» примет «Арсенал». Старт встречи в 17:00 мск.

«Портсмут» неплохо провел вторую половину декабря, добыв 8 очков в 4 матчах Чемпионшипа. Однако беспроигрышная серия команды была прервана громким поражением от «Бристоль Сити» (0:5).

«Арсенал» свою беспроигрышную серию продолжает. Она насчитывает 8 матчей. 8 января подопечные Артеты сыграли последний поединок, в котором они добились лишь нулевой ничьи с «Ливерпулем».

Хозяева неплохо играют дома. Большую часть очков они набирают именно на «Фраттон Парк». «Арсенал» же выиграл 3 последних выездных поединка и не против пойти на четвертый заход. Удастся ли «Помпеям» выстоять перед натиском «канониров»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Котировки букмекеров такие: 17.5 и 1.15 на победу в основное время, 8.50 и 1.07 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект поставил на победу «Арсенала» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Портсмут» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.