Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над берлинским «Унионом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Счет в матче был открыт на 12-й минуте благодаря автоголу. Киммих от углового флага навесил к воротам берлинцев. Рённов на выходе не добрался рукой до мяча, а сфера у дальней штанги угодила в колено ИЛьяса Анса и отлетела в сетку.
На 24-й минуте мюнхенцы удвоили преимущество. Киммих от углового флага навесил к воротам «УНиона», где Гарри Кейн головой переправил мяч под перекладину.
На 40-й минуте был назначен пенальти в ворота «Баварии» за игру рукой Та в штрафной. Леопольд Кверфельд с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, а Нойер прыгнул в другую сторону.
«Бавария» восстановила преимущество еще до перерыва благодаря еще одному автоголу. В компенсированное время Киммих справа со штрафного навесил к воротам, где Лейте опередил вышедшего с кулаками вперёд Рённова и переправил мяч головой в дальний угол собственных ворот.
На 55-й минуте Кейн в своей штрафной площади играл на вынос, и в верховой борьбе ударил локтем Лейте, получив желтую карточку и еще один пенальти в ворота «Баварии», который реализовал Леопольд Кверфельд.
Результат матча
Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии и узнают следующего соперника после жеребьевки.