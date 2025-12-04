Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над берлинским «Унионом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте благодаря автоголу. Киммих от углового флага навесил к воротам берлинцев. Рённов на выходе не добрался рукой до мяча, а сфера у дальней штанги угодила в колено ИЛьяса Анса и отлетела в сетку.

На 24-й минуте мюнхенцы удвоили преимущество. Киммих от углового флага навесил к воротам «УНиона», где Гарри Кейн головой переправил мяч под перекладину.

На 40-й минуте был назначен пенальти в ворота «Баварии» за игру рукой Та в штрафной. Леопольд Кверфельд с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, а Нойер прыгнул в другую сторону.

«Бавария» восстановила преимущество еще до перерыва благодаря еще одному автоголу. В компенсированное время Киммих справа со штрафного навесил к воротам, где Лейте опередил вышедшего с кулаками вперёд Рённова и переправил мяч головой в дальний угол собственных ворот.

На 55-й минуте Кейн в своей штрафной площади играл на вынос, и в верховой борьбе ударил локтем Лейте, получив желтую карточку и еще один пенальти в ворота «Баварии», который реализовал Леопольд Кверфельд.

Результат матча Унион Берлин 2:3 Бавария Мюнхен 0:1 Гарри Кейн 24' 1:1 Леопольд Кверфельд 40' пен. 2:1 Леопольд Кверфельд 55' пен. Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Том Роте ( Стэнли Нсоки 88' ), Яник Хаберер, Андраш Шефер ( Ливан Бурджу 83' ), Рани Хедира, Алёша Кемляйн, Чон У Ён ( Тим Скарке 83' ), Ильяс Анса Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Леннарт Карл ( Серж Гнабри 73' ), Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 86' ), Александар Павлович ( Леон Горецка 49' ), Конрад Лаймер ( Хироки Ито 86' ), Гарри Кейн Жёлтые карточки: Ильяс Анса 80', Алёша Кемляйн 87', Ливан Бурджу 90+2' — Гарри Кейн 54', Деотшанкюль Юпамекано 81', Мануэль Нойер 90+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 9 Удары мимо 0 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 14 Фолы 10

Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии и узнают следующего соперника после жеребьевки.