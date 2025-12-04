Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу над берлинским «Унионом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте благодаря автоголу.  Киммих от углового флага навесил к воротам берлинцев.  Рённов на выходе не добрался рукой до мяча, а сфера у дальней штанги угодила в колено ИЛьяса Анса и отлетела в сетку.

На 24-й минуте мюнхенцы удвоили преимущество.  Киммих от углового флага навесил к воротам «УНиона», где Гарри Кейн головой переправил мяч под перекладину.

На 40-й минуте был назначен пенальти в ворота «Баварии» за игру рукой Та в штрафной.  Леопольд Кверфельд с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, а Нойер прыгнул в другую сторону.

«Бавария» восстановила преимущество еще до перерыва благодаря еще одному автоголу.  В компенсированное время Киммих справа со штрафного навесил к воротам, где Лейте опередил вышедшего с кулаками вперёд Рённова и переправил мяч головой в дальний угол собственных ворот.

На 55-й минуте Кейн в своей штрафной площади играл на вынос, и в верховой борьбе ударил локтем Лейте, получив желтую карточку и еще один пенальти в ворота «Баварии», который реализовал Леопольд Кверфельд.

Результат матча

УнионБерлинУнион2:3БаварияБаварияМюнхен
0:1 Гарри Кейн 24' 1:1 Леопольд Кверфельд 40' пен. 2:1 Леопольд Кверфельд 55' пен.
Унион:  Фредерик Реннов,  Данило Дуки,  Леопольд Кверфельд,  Диогу Лейте,  Том Роте (Стэнли Нсоки 88'),  Яник Хаберер,  Андраш Шефер (Ливан Бурджу 83'),  Рани Хедира,  Алёша Кемляйн,  Чон У Ён (Тим Скарке 83'),  Ильяс Анса
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Йосип Штанишич,  Жонатан Та,  Деотшанкюль Юпамекано,  Луис Диас,  Леннарт Карл (Серж Гнабри 73'),  Майкл Олисе (Ким Мин Джэ 86'),  Александар Павлович (Леон Горецка 49'),  Конрад Лаймер (Хироки Ито 86'),  Гарри Кейн
Жёлтые карточки:  Ильяс Анса 80',  Алёша Кемляйн 87',  Ливан Бурджу 90+2'  —  Гарри Кейн 54',  Деотшанкюль Юпамекано 81',  Мануэль Нойер 90+1'

Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии и узнают следующего соперника после жеребьевки.