Главный тренер ЦСКА﻿ Фабио Челестини поделился амбициями московского клуба.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Мы хотим закончить первую часть на первом месте, у нас есть такая возможность. Это будет хорошей компенсацией за работу ребят, но нам есть что улучшать. Если брать то, где мы сейчас находимся — Суперкубок мы выиграли, высокое место в таблице. Это означает, что ребята хорошо провели работу»,﻿ — передает слова Челестини «Чемпионата».

На данный момент армейцы﻿ занимают второе место в Российской Премьер-лиге, отставая от лидера, «Краснодара», всего на одно очко