Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный высказался о своих планах на будущее.

Войцех Щенсный globallookpress.com

«На тренировке наступает момент, когда я полностью теряю чувствительность в руках и не могу даже держать бутылку с водой из-за боли. Тогда мы с тренерами шутим, что тренировка окончена, потому что я снова парализован, но на самом деле мне уже надоели эти страдания.

Во время предсезонки, во время очень интенсивных тренировок, ситуация ухудшается. Во время сезона ситуация становится проще, потому что ты проводишь две тренировки, а потом один матч, так что руки отдыхают, и это не так плохо. Болезнь распространяется от запястья до локтя», — цитирует Щенсного Sport.es.

Напомним, что в 2024 году Щенсный принял решение возобновить карьеру ради перехода в «Барселону».