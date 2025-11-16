В этом сезоне 19-летний полузащитник Клаудио Эчеверри провел всего 8 матчей за леверкузенский «Байер» и сыграл всего 240 минут во всех турнирах.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Такая ситуация не устраивает «Манчестер Сити», которому принадлежит аргентинский хавбек и клуб намерен отозвать его из аренды в зимнее трансферное окно, сообщает издание Bild.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола рассчитывает в будущем на Эчеверри и взбешен малым игровым временен в стане «фармацевтов», поэтому будет искать ему новый клуб зимой. В арендном соглашении указан подобный пункт.

Эчеверри считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения, в 2024 году перешел в «Ман Сити» из «Ривер Плейт» за 18,5 млн евро.