Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался по поводу будущего Эндрика в «Реале».

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Это очень важный игрок, один из талантов, вышедших из бразильского футбола. Мы за ним следим. Неправда, что я говорил, будто Эндрику нужно покинуть "Реал Мадрид", чтобы поехать на чемпионат мира. Это вопрос, касающийся "Реала" и самого игрока. Те, кто утверждает, что я это сказал, — неправы.

Он должен поговорить с клубом и принять лучшее решение для себя и для "Реала". Я бы никогда не советовал "Реалу", что ему делать со своим игроком. Клуб прекрасно знает, как поступать», — цитирует Анчелотти As.

19-летний Эндрик в текущем сезоне провел только один матч.