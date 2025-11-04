Испанская «Барселона» намерена отпустить по окончании сезона центрального защитника Андреаса Кристенсена, информирует Diario Sport.
Как сообщает источник, руководство каталонцев приняло решение не пролонгировать контракт 29-летнего датчанина, истекающий летом 2026 года.
«Барселону» смущает высокая травматичность Кристенсена, который последние годы постоянно находится в лазарете.
В этом сезоне он сыграл всего 9 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Кристенсена сейчас в 12 млн евро.