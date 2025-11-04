В этом сезоне он сыграл всего 9 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Кристенсена сейчас в 12 млн евро.

«Барселону» смущает высокая травматичность Кристенсена, который последние годы постоянно находится в лазарете.

Как сообщает источник, руководство каталонцев приняло решение не пролонгировать контракт 29-летнего датчанина, истекающий летом 2026 года.

2.14

Прогнозы•Завтра 23:00 «Ньюкасл» — «Атлетик». Прогноз и ставка «Сороки» заклюют кризисных басков

Футбол•Сегодня 14:32 Две ноги — одно оружие: почему Дембеле — нападающий будущего

Футбол•Вчера 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•Вчера 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Футбол•02/11/2025 22:30 «Барселона» — «Эльче»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:59 Действующий чемпион ЛЧ против лучшей команды Европы: как Кейн и Компани превратили «Баварию» в главную угрозу для амбиций «ПСЖ»

Футбол•01/11/2025 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•01/11/2025 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•01/11/2025 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/11/2025 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Выбор читателей

Футбол•02/11/2025 23:16 «Краснодар» чуть не подарил ничью «Спартаку»: чемпиону пришлось отбиваться после двух удалений

Футбол•31/10/2025 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Футбол•29/10/2025 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Теннис•30/10/2025 20:00 Русская эмиграция в теннисе: Мария Тимофеева будет выступать за Узбекистан

Футбол•31/10/2025 19:19 Приоритетная цель. Шорт-лист «Зенита» пополнил Джон Джон

Самое интересное

Футбол•13/10/2025 11:45 Протест ради результата. Как немецкие болельщики отменили футбол по понедельникам

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•10/10/2025 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера