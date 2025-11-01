По информации Mundo Deportivo, крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на протяжении последней недели занимался по индивидуальной программе и показывал хороший уровень на тренировках.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист получил повреждение в области паха. Отмечалось, что дискомфорт у Ямаля возник ещё во время матча против мадридского «Реала» (1:2) 26 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги.

По данным источника, вингер стремится вернуть свою оптимальную форму и реабилитироваться после неудачного выступления в «классико». Ямаль рассчитывает проявить себя уже в ближайшем матче чемпионата Испании против «Эльче», который состоится 2 ноября.