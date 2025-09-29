Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге восхищен продажей «Штутгартом» нападающего Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за громадные деньги.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов "Штутгарта".

Могу только поздравить тех в "Штутгарте", кто нашел — я использую кавычки — "идиота", который заплатил столько денег. Потому что мы бы точно так не поступили», — сказал Карл-Хайнц Румменигге в интервью BR.

Трансфер 23-летнего форварда оценивается в 85+5 млн евро. «Бавария» тоже им интересовалась, но вышла из сделки. Пока в трех матчах АПЛ у Вольтемаде два забитых мяча.