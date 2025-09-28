Нападающий Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в «Аль-Шарджа» из ОАЭ на правах аренды.  Об этом сообщает пресс-служба арабского клуба.

Сауль Гуарирапа
Сауль Гуарирапа globallookpress.com

Стало известно, что «Аль-Шарджа» заплатит «Сочи» 500 тыс.  евро за аренду игрока.  Клуб может воспользоваться опцией выкупа футболиста за 3 млн евро.

Гуарирапа пополнил состав «Сочи» в январе 2024-го года.  В нынешнем сезоне форвард провел за южную команду 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Сочи» подписал контракт с 33-летним нападающим Владимиром Ильиным.