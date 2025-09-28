Ранее стало известно , что «Сочи» подписал контракт с 33-летним нападающим Владимиром Ильиным .

Не оправдали надежд. Топ-7 летних трансферов РПЛ, которые пока разочаровывают

Гуарирапа пополнил состав «Сочи» в январе 2024-го года. В нынешнем сезоне форвард провел за южную команду 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

Стало известно, что «Аль-Шарджа» заплатит «Сочи» 500 тыс. евро за аренду игрока. Клуб может воспользоваться опцией выкупа футболиста за 3 млн евро.

Нападающий Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в «Аль-Шарджа» из ОАЭ на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба арабского клуба.

