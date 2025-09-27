Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА, а сейчас эксперт на телевидении Владислав Радимов считает, что после яркого старта в этом сезоне к армейцам будут предъявлять завышенные ожидания.

Владислав Радимов globallookpress.com

«ЦСКА очень высоко поднял планку ожиданий после яркого старта сезона. Теперь многие ждут, что армейцы и дальше пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно.

Хотя даже на спаде ЦСКА остается довольно‑таки сильной командой, и я считаю их фаворитами матча против "Балтики". Учитывая фактор своего поля, я думаю, что ЦСКА победит. В конце концов, "Балтика" должна же когда‑то проиграть в чемпионате», — заявил Радимов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА после 9 туров имеет 18 очков в таблице чемпионата России и идет на второй строчке.