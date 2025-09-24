1-й периодСибирь — Салават ЮлаевОнлайн
    Александр Самонов«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Ханс-Дитер Флик: Ламин мотивирован на ближайшие годы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, как Ламин Ямаль воспринял неполучение «Золотого мяча» в этом году.

    Ламин Ямаль
    Ламин Ямаль

    «Я видел его вчера и думаю, что с ним все в порядке, он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил выиграть, Ламин с готовностью принял это. Он готов доказать, что он хорош. Он также мотивирован показать все, на что способен, в этом сезоне и в следующем», — сказал Флик As.

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль занял второе место по итогам голосования за престижную индивидуальную награду. Лучшим футболистом сезона-2024/25 по версии France Football был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».

    Ямаль же получил приз имени Раймона Копа, вручаемый лучшему молодому игроку мира до 21 года.

