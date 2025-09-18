Главный врач ЦСКА: Восстановление Глебова идет с хорошей динамикой

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о ситуации с лазаретом команды.

«Игру против "Балтики" по медицинским показателям пропускает только Кирилл Глебов, который продолжает проходить лечение. Все идет с хорошей динамикой. Мы очень позитивно настроены, как и сам Кирилл.

Дивеев попускает игру строго в плановом порядке. Чтобы максимально качественно подготовиться к матчу против Сочи», — отметил Безуглов в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, что ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ на данный момент.