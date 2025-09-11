Аналитический сервис Opta назвал фаворитов Лиги Европы в сезоне-2025/26

Аналитический сервис Opta представил прогноз суперкомпьютера на победителя Лиги Европы в сезоне-2025/26.

Самые высокие шансы на выигрыш турнира имеет «Астон Вилла» Унаи Эмери — 21,6% по результатам 10 000 симуляций на суперкомпьютере. На втором месте в рейтинге находится итальянская «Рома» с вероятностью 12,8%, а на третьем — «Ноттингем Форест» с 11,3%. В пятерку лучших также вошли «Лилль» (10,1%) и «Лион» (8,3%).

Лига Европы УЕФА сезона 2025/26 стартует 24 сентября, а финал состоится 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ Арена» в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм».