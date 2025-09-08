Ньямси: Нужно работать, чтобы вернуться в стартовый состав «Локомотива»

Защитник московскоговысказался о своем нынешнем положении в столичном коллективе.

«Думаю, в "Локомотиве" меня уже все хорошо изучили и знают, как я работаю. А то, что сейчас мало играю, — это выбор тренера, которого я очень уважаю. Конечно, мне хотелось бы играть, ведь за этим я сюда и приехал. Поначалу, когда оказался в запасе, не сказать, что был удивлен, скорее, расстроен. Ведь тренировки и игры составляют мой ритм жизни. Особенно когда я в другой стране и рядом нет моего окружения и близких.

Спорт в моей жизни сейчас на первом месте. Но это футбол, я принимаю данную ситуацию. Необходимо работать, чтобы вернуться в стартовый состав. Но постоянно сидеть на скамейке никто не захочет. С главным тренером об этом пока не говорил. Но, может быть, буду инициатором такого разговора в будущем.

Я думал о вариантах продолжения карьеры. Был интерес со стороны турецких клубов, но это лишь интерес. Сейчас я игрок "Локомотива", зачем говорить о слухах? Они всегда есть и будут, вне зависимости от ситуации. До зимнего трансферного окна еще долго, поэтому не вижу смысла об этом говорить. Могу лишь сказать, что хочу играть, а главное — на высоком уровне», — цитирует Ньямси «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Ньямси только три матча, которые он провел в Кубке России.