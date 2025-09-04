Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов

в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 1:0.

Счет в матче открыл Дензел Дюмфрис на 28-й минуте встречи. Мэттью Кэш сравнял счет на 80-й минуте поединка.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Нидерланды — Польша 1:1 Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (28'), 1:1 Мэтти Кэш (80') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке (Стефан де Врей, 87'), Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Тейьяни Рейндерс (Джастин Клюйверт, 84'), Френки де Йонг (Квинтен Тимбер, 84'), Ксави Симонс (Дониелл Мален, 79'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 78'), Коди Матес Гакпо Польша: Лукаш Скорупски, Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Пшемыслав Висневски (Томаш Кендзёра, 84'), Никола Залевский (Павел Вшолек, 71'), Себастьян Шиманьски (Камил Гросицки, 71'), Якуб Каминьский, Пётр Зелиньски (Bartosz Kapustka, 72'), Бартош Слиш, Мэтти Кэш, Роберт Левандовски (Кароль Свидерски, 63')

Голландцы и поляки имеют по 7 очков после 3 и 4 встреч соответственно, занимая первые две строчки. Столько же очков у финнов.