    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов

    Нидерланды — Польша: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Нидерландов Сборная Польши
    Нидерланды и Польшей в матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 1:0.

    Нидерланды — Польша
    Нидерланды — Польша

    Счет в матче открыл Дензел Дюмфрис на 28-й минуте встречи. Мэттью Кэш сравнял счет на 80-й минуте поединка.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G
    Нидерланды — Польша 1:1
    Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (28'), 1:1 Мэтти Кэш (80') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке (Стефан де Врей, 87'), Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Тейьяни Рейндерс (Джастин Клюйверт, 84'), Френки де Йонг (Квинтен Тимбер, 84'), Ксави Симонс (Дониелл Мален, 79'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 78'), Коди Матес Гакпо Польша: Лукаш Скорупски, Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Пшемыслав Висневски (Томаш Кендзёра, 84'), Никола Залевский (Павел Вшолек, 71'), Себастьян Шиманьски (Камил Гросицки, 71'), Якуб Каминьский, Пётр Зелиньски (Bartosz Kapustka, 72'), Бартош Слиш, Мэтти Кэш, Роберт Левандовски (Кароль Свидерски, 63')

    Голландцы и поляки имеют по 7 очков после 3 и 4 встреч соответственно, занимая первые две строчки. Столько же очков у финнов.

