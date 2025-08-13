Нуну Мендеш: «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы выиграть трофей

Защитниквысказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с. Встреча состоится 13 августа.

«Этот трофей очень важен для нас. Прошлый сезон был невероятным, и мы хотим начать новый столь же успешно. Эта игра важна для нас, чтобы хорошо начать сезон. Она важна и для клуба, и мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать трофей.

У "Тоттенхэма" отличная команда. Она выиграла Лигу Европы, в этой команде много классных игроков. Это футбол высочайшего уровня — приходится сражаться с сильнейшими командами. Нам предстоит встретиться с одной из них. Надеюсь, мы сможем их обыграть», — приводит слова Мендеша официальный сайт УЕФА.