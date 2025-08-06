Черчесов: «Краснодар» в матче с «Динамо» порадовал в плане характера

Российский тренероценил игрув матче 3-го тура РПЛ с московским

Краснодарцы победили со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Джон Кордоба на 87-й минуте.

«Порадовал "Краснодар" не в плане качества игры, а в плане характера. То, что тяжело идёт, чемпионский год, хотим мы или нет. Ну, когда ты это сам пережил и как тренер, и как футболист, знаешь, что внутри творится. Поэтому надеюсь, что они поймают опять вот эту дорожку и будут по ней идти», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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Ранее стало известно, что Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат».