Тедеев: Продолжаю ждать появления новых футболистов в «Акроне»

Наставник тольяттинского «Акрона»рассчитывает на появление в ближайшем будущем новичков в составе своего клуба.

«Спортивный блок сегодня делает всё максимально зависящее от себя в клубе, в том числе чтобы появлялись футболисты. Не всегда это даётся просто. Мы очень надеемся и рассчитываем, что в ближайшее время будут приходить футболисты. Есть у меня футболисты, они для меня лучшие. Поэтому данную тему обсуждать нет смысла. Один раз я это сказал после 1-го тура.

Достаточно для того, чтобы объяснить ситуацию, какая она есть на сегодняшний день. Своё мнение я высказал. У меня есть мои футболисты, которые здесь и сейчас важны мне. Приедет завтра какой-то другой игрок, он станет для меня таким же важным, как и те, с которыми я работал», — сказал Тедеев «Чемпионату».

Пока «Акрон» летом усилил состав двумя футболистами. Вратарь Виталий Гудиев пришел из «Факела», а полузащитник Хетаг Хосонов из «Химок».