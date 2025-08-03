Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Наши болельщики заслужили это. Помните весенний этап, когда все были недовольны, что мы экспериментировали с составом, с игрой, не было забитых голов? И я говорил, что это для того, чтобы в РПЛ мы четко понимали, что мы делаем. Как я сказал, мы моделировали. Модели работают, потому что мои футболисты самые лучшие, они это доказывают.

Иногда для достижения больших целей нужно сначала научиться терпеть, а потом играть. В этом матче, на мой взгляд, была типичная игра команд из Первой лиги, где было много борьбы, много скоростей, а игры не так много. Это уже второй матч у нас такой, тогда мы пропустили на последних минутах совсем необязательный гол, здесь же мы дожали команду без слабых мест. Это заслуга моих футболистов и зрителей, потому что при счете 2:1 стадион не затих, начал гнать вперед. Это позволило принять нам правильные решения, выпустить игроков в атаку. Жаль, что не забили еще больше, один Хиль мог хет‑трик делать.

Мы играли с командой, которая находится на втором месте по быстрым атакам, мы это им не позволили. Мы играли с командой, которая в пятерке по подборам, мы все вторые мячи выиграли до 60‑й минуты. Если говорить о качестве, которое было в матче, то оно меня удовлетворяет. Если говорить о том качестве, которое хотелось бы видеть, то, конечно, нужно работать.

Главное, что приходит результат, это тренировочная работа. И вот футболисты, которые к нам приехали, они значительно подняли нам качество тренировок. Пришли ребята за большие деньги, спасибо руководителям клуба, что приобрели таких конкурентоспособных игроков. То, что ребята, которые играли в Первой лиге, сейчас конкурентоспособны в РПЛ, — это заслуга пришедших футболистов», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками располагается на 11-й позиции.