«Уфа» минимально обыграла «Шинник» в матче Первой лиги

в домашнем матче 3-го тура Первой лиги обыграла. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник «Уфы» Данил Ахатов на 45-й минуте, в самом конце первого тайма.

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Шинник 1:0 Гол: 1:0 Данил Ахатов (45') Уфа: Александр Беленов, Денис Кутин, Зелимхан Юсупов, Алан Хабалов, Евгений Шляков, Troyanov K., Шамиль Исаев, Никита Мацхарашвили (Расул Гыстаров, 74'), Мигран Агеян (Mayorov E., '), Данил Ахатов (Уильямс Чимези, 74'), Minatulaev O. (Karpuk I., 83') Шинник: Тимофей Митров, Виталий Лысцов, Артемий Косогоров (Даниил Корнюшин, 68'), Кирилл Маляров, Вадим Карпов, Артур Черный (Kotin N., 73'), Руслан Куль (Даниэль Мишкич, 46'), Валерий Кичин, Артём Голубев (Тимофей Шипунов, 46'), Илья Порохов (Никита Мирошниченко, 53'), Альбек Гонгапшев Предупреждения: Мигран Агеян (82'), Алан Хабалов (86')

После трёх туров «Уфа» с четырьмя очками занимает 7-е место в турнирной таблице, а «Шинник» с одним очком располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Уфа» сыграет в гостях с «Ротором» из Волгограда, а «Шинник» примет дома «Нефтехимик» из Нижнекамска.