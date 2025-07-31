Рубенс дал первое интервью в качестве игрока «Динамо» М

Полузащитникподелился своими эмоциями после перехода в московское

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Рубенс Фото: fcdynamo.ru

«Я очень рад оказаться в "Динамо". Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле всё, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей», — цитирует Рубенса официальный сайт «Динамо».

О трансфере 24-летнего бразильца было объявлено сегодня, 31 июля. Рубенс заключил контракт с «Динамо» на пять лет, а сумма сделки с учетом бонусов может составить 12 млн евро.

Полузащитник является воспитанником клуба из Белу-Оризонти и всю карьеру провел в этом клубе. В новом клубе он будет играть под №44.