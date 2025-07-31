Дьяков: Зайнутдинов — железный игрок основного состава «Динамо»

Экс-защитник «Динамо»выразил мнение, что новичок бело-голубыхстанет игроком основного состава московской команды.

Зайнутдинов перешел в «Динамо» из турецкого «Бешикташа». Контракт с 27‑летним защитником сборной Казахстана рассчитан до лета 2029 года.

«Это абсолютно точно усиление. Он работал с Валерием Карпиным в "Ростове", он его прекрасно знает. Зайнутдинов играл в "Бешикташе" — это высокий уровень, сильный чемпионат. Карпин абсолютно точно знает, кого они взяли и для чего. Думаю, что Бактиер — железный игрок основного состава», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

Зайнутдинов до возвращения в Россию выступал за «Бешикташ».