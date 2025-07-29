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    Келлвен близок к уходу из ЦСКА в «Палмейрас»

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    Защитник ЦСКА Келлвен близок к переходу в бразильский «Палмейрас».

    Келлвен
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    Келлвен

    Как пишет издание Globo, переговоры находятся на продвинутой стадии, и сумма трансфера, по последним данным, может составить около 7 миллионов евро, при этом московский клуб также сохранит 15% от суммы будущей перепродажи игрока.

    Келлвен сам выразил желание вернуться в Бразилию после того, как потерял место в основном составе ЦСКА, и клуб не стал препятствовать этому переходу.

    Келлвен присоединился к ЦСКА в сентябре 2023 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро. За время выступлений за армейцев он принял участие в 63 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.

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