Келлвен близок к уходу из ЦСКА в «Палмейрас»

Защитникблизок к переходу в бразильский

Как пишет издание Globo, переговоры находятся на продвинутой стадии, и сумма трансфера, по последним данным, может составить около 7 миллионов евро, при этом московский клуб также сохранит 15% от суммы будущей перепродажи игрока.

Келлвен сам выразил желание вернуться в Бразилию после того, как потерял место в основном составе ЦСКА, и клуб не стал препятствовать этому переходу.

Келлвен присоединился к ЦСКА в сентябре 2023 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро. За время выступлений за армейцев он принял участие в 63 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.