Сторожук: Наша главная задача — создать боевой коллектив

Главный тренерответил на вопрос о задачах грозненской команды на сезон РПЛ.

«С "Рубином" мы играли хорошо, держали её под контролем, но подвела реализация. С ЦСКА — то же самое. Но надо понимать, с кем мы играем. Тяжело говорить о каких-то действиях.

Руководство запланировало глобальную перестройку команды, мы стараемся эту ситуацию стабилизировать, но за короткий промежуток времени что-то тяжело поменять и создать. Наша главная задача — создать боевой коллектив, а потом уже будем говорить о каких-то турнирных целях», — цитирует Сторожука «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам двух туров в активе «Ахмата» нет очков. Команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.