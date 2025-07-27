Семак раскритиковал игру Глушенкова в матче РПЛ против «Рубина»

Максим Глушенков — нападающий «Зенита» Фото: globallookpress.com
«Замена Глушенкова? Показалось, что не вошёл в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было.
Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, что главный тренер «Зенита» заменил Глушенкова в перерыве матча против «Рубина». После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.