Семак раскритиковал игру Глушенкова в матче РПЛ против «Рубина»

Главный тренервысказался об игре полузащитника матче 2-го тура российской Премьер-лиги против(2:2).

«Замена Глушенкова? Показалось, что не вошёл в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было.

Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что главный тренер «Зенита» заменил Глушенкова в перерыве матча против «Рубина». После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.