Садулаев: Я тоже видел новости про интерес от ЦСКА, но это обычное дело

Нападающийвысказался о матче против(1:2).

«Всё нормально. Как и вы, я тоже видел новости про интерес от ЦСКА. Всё нормально, обычное дело. Я мотивирован играть со всеми. Была обычная игра. Проиграли, что сказать.

Тренер ещё не объяснял замену. Может, потом пообщаемся. Всё нормально, так решил тренер. Для меня это не проблема. Я пока играю за "Ахмат", так что не хочу говорить о своём будущем», — цитирует Садулаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА теперь четыре очка и шестое место в турнирной таблице. У «Ахмата» нет очков и 14-е место.