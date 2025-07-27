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    Рахимов: В первом тайме мы допустили очень глупые ошибки

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об игре своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Что позволило так преобразиться во второй половине? Нужно сказать, что в первом тайме мы допустили очень глупые ошибки. Пенальти, который пришел к нам, — бежать спиной к мячу совершенно неправильно, нужно это делать вполоборота, тогда ты будешь видеть мяч. Ты даешь момент и повод, чтобы назначить этот пенальти. "Зенит" имеет (нужные) качества, поэтому они нас наказали.

    Во втором тайме нам нужно было перестроиться, мы стали играть выше, поменяли опорную зону, стали играть намного агрессивнее в атаке впереди и в отборах. Мы понимали, что хочет "Зенит", второй тайм нам удался по всем показателям.

    Уже не первый раз мы видим, что Илья Рожков выходит левым центральным защитником, рассматриваю его появление на этой позиции на регулярной основе? Нет, я просто думаю, что он может заткнуть дырку», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

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