Булыкин: Слова Морено — заявление для прессы или владельца

Бывший футболист сборной Россииотреагировал на слова тренерао том, что он отдаст половину месячной зарплаты после поражения от(0:4).

«Уровень футболистов "Сочи" не самый лучший, физическая подготовка оставляет желать лучшего, настрой тоже. Всё это приводит к таким результатам. Думаю, руководство сделает выводы и исправит ситуацию, а не будет штрафовать футболистов на половину зарплаты.

Слова Морено — заявление для прессы или владельца. Ребят можно оштрафовать за безвольную игру, результат, но обычно так не делается. После таких поражений все вопросы к тренеру, но он решил громкими заявлениями отвлечь от игры. Следующие матчи для него критические. Посмотрим, как он сможет совладать с командой», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что у «Сочи» нет очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.