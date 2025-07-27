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    Булыкин: Слова Морено — заявление для прессы или владельца

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова тренера «Сочи» Роберто Морено о том, что он отдаст половину месячной зарплаты после поражения от «Акрона» (0:4).

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Уровень футболистов "Сочи" не самый лучший, физическая подготовка оставляет желать лучшего, настрой тоже. Всё это приводит к таким результатам. Думаю, руководство сделает выводы и исправит ситуацию, а не будет штрафовать футболистов на половину зарплаты.

    Слова Морено — заявление для прессы или владельца. Ребят можно оштрафовать за безвольную игру, результат, но обычно так не делается. После таких поражений все вопросы к тренеру, но он решил громкими заявлениями отвлечь от игры. Следующие матчи для него критические. Посмотрим, как он сможет совладать с командой», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что у «Сочи» нет очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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